«Неналежна оборона країни». ТСК назвала попередню причину Іловайської трагедії

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Гонтар Володимир / УНІАН

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради опублікувала проміжний звіт щодо військової трагедії в Іловайську в серпні 2014 року. Комісія вважає, що до трагедії призвела «неналежна організація оборони країни».

Такі висновки зачитала на брифінгу заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони Марʼяна Безугла.

«ТСК вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії», — йдеться у звіті.

Також комісія визначила чинники, які значною мірою зумовили події серпня 2014 року:

не було введено воєнний стан, що призвело до дезорганізації управління військовими діями;

помилкові кадрові рішення і дії політичного і військового керівництва;

політичне і військове керівництво не вжило вичерпних заходів щодо деблокування іловайського угрупування та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів.

У звіті йдеться, що керівництво Міноборони та Генштабу часів трагедії «системно блокувало роботу попередньої ТСК».

«Іловайський котел»

Бойові дії, що розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області під час російсько-української війни у серпні 2014 року. 23—24 серпня у тил українського угрупування, яке утримувало Іловайськ, з території РФ зайшли регулярні російські війська, через що українці опинилися в оточенні. У ніч з 28 на 29 серпня президент Росії Володимир Путін звернувся до бойовиків «ДНР» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових. 29 серпня українські військові організованими колонами почали рух із міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь і розстріляли колони на марші.