Instagram додала у Reels звукові ефекти (як у TikTok)

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Соціальна мережа Instagram додала роботизовану озвучку та голосові ефекти до Reels — це аналог додатку TikTok.

Щоб використати функцію перетворення тексту на мову, треба відкрити Instagram і перейти до камери Reels, записати або завантажите відео та додати текст до відео за допомогою текстового інструменту. Далі треба торкнутись хмаринки з текстом, обрати «перетворення тексту на мову», а потім обрати потрібний варіант голосу.

Якщо треба додати голосові ефекти до Reels, після запису відео треба торкнутись ноти, щоб відкрити аудіомікшер, далі обрати потрібний голосовий ефект. Можливі варіанти: «гелій», «гігант» та «робот».