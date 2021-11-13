Instagram додала у Reels звукові ефекти (як у TikTok)
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Соціальна мережа Instagram додала роботизовану озвучку та голосові ефекти до Reels — це аналог додатку TikTok.
Щоб використати функцію перетворення тексту на мову, треба відкрити Instagram і перейти до камери Reels, записати або завантажите відео та додати текст до відео за допомогою текстового інструменту. Далі треба торкнутись хмаринки з текстом, обрати «перетворення тексту на мову», а потім обрати потрібний варіант голосу.
Якщо треба додати голосові ефекти до Reels, після запису відео треба торкнутись ноти, щоб відкрити аудіомікшер, далі обрати потрібний голосовий ефект. Можливі варіанти: «гелій», «гігант» та «робот».
- 5 серпня 2020 року Instagram запустила додаток Reels, який дозволяє користувачам записувати короткі 15-секундні відеокліпи з музичним або іншим звуком. Платформа Reels схожа на TikTok у тому, що надає набір інструментів, які полегшують зйомку відео. Наприклад, під час запуску додаток пропонує таймер зворотного відліку, можливість налаштування швидкості відео та інші ефекти.
- Reels — це не перша спроба Facebook кинути виклик TikTok. Раніше Instagram запускала додаток для коротких відео Lasso, але поки він не отримав суттєвої підтримки. Однак за допомогою Reels Instagram може знайомити своїх користувачів із Lasso.