SpaceX успішно запустила на орбіту ще 53 супутники Starlink

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SpaceX / Flickr

Американська компанія SpaceX за допомогою ракети-носія Falcon-9 вивела на орбіту Землі чергову партію із 53 супутників глобального інтернет-покриття Starlink.

Пряму трансляцію запуску ракети компанія вела на своїй сторінці у Twitter.

Ракета з супутниками на борту вирушила в космос із космодрому в штаті Флорида о 14:19 за Києвом.

Приблизно за 10 хвилин після старту перший ступінь ракети приземлився на платформу безпілотного корабля Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

Що таке Starlink?

Проєкт SpaceX, який почався ще у 2015 році. За задумом Маска, на орбіту Землі виведуть 12 тисяч супутників для створення дешевого і високопродуктивного супутникового інтернет-каналу звʼязку і технічних передавачів для приймання і передавання сигналу з Землі та орбіти.

Кожен супутник покриватиме круг площею понад 2 тисячі квадратних кілометрів. Як запевняє SpaceX, швидкість передавання даних через такий канал сягатиме 1 Гб/с. Маск планує виручити у 2025 році від цього проєкту понад $30 мільярдів.