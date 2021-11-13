SpaceX успішно запустила на орбіту ще 53 супутники Starlink
- Автор:
- Катерина Кадакова
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SpaceX / Flickr
Американська компанія SpaceX за допомогою ракети-носія Falcon-9 вивела на орбіту Землі чергову партію із 53 супутників глобального інтернет-покриття Starlink.
Пряму трансляцію запуску ракети компанія вела на своїй сторінці у Twitter.
Ракета з супутниками на борту вирушила в космос із космодрому в штаті Флорида о 14:19 за Києвом.
Приблизно за 10 хвилин після старту перший ступінь ракети приземлився на платформу безпілотного корабля Just Read the Instructions в Атлантичному океані.
Що таке Starlink?
Проєкт SpaceX, який почався ще у 2015 році. За задумом Маска, на орбіту Землі виведуть 12 тисяч супутників для створення дешевого і високопродуктивного супутникового інтернет-каналу звʼязку і технічних передавачів для приймання і передавання сигналу з Землі та орбіти.
Кожен супутник покриватиме круг площею понад 2 тисячі квадратних кілометрів. Як запевняє SpaceX, швидкість передавання даних через такий канал сягатиме 1 Гб/с. Маск планує виручити у 2025 році від цього проєкту понад $30 мільярдів.
- Супутники Starlink від компанії SpaceX будуть безкоштовно роздавати Wi-Fi космічним туристам і професійним космонавтам.