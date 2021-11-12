Американський держсекретар Блінкен: Катар представлятиме інтереси США в Афганістані
- Автор:
- Костя Андрейковець
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U.S. Embassy Moldova / Flickr
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська сторона та Катар домовилися про створення секції Сполучених Штатів у катарському посольстві в Афганістані.
Про це повідомляє Reuters.
Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Катару сказав, що катарське посольство представлятиме дипломатичні інтереси США в Афганістані, а сам Катар буде державою-покровителем США, оскільки американська сторона не готова визнавати талібів законним урядом Афганістану.
Посольство Катару надаватиме деякі консульські послуги громадянам США та афганцям, які мають спеціальні імміграційні візи.
- 30 серпня 2021 року війська США залишили Афганістан після того, як столицю Кабул взяли бійці руху «Талібан». Наступного дня президент США Джо Байден офіційно оголосив про завершення 20-річної війни Сполучених Штатів та їхніх союзників по НАТО в Афганістані, яку вони вели з метою боротьби із тероризмом.
- Перші переговори із талібами після захоплення влади в Афганістані США провели 9 жовтня. На них обговорили стримування екстремістських угруповань, евакуацію громадян США та гуманітарну допомогу.