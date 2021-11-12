Акварель Ван Гога продали на аукціоні за рекордні $35,9 мільйонів

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Christie's

Картину Вінсента Ван Гога Meules de blé («Пшеничні стоги»), яку понад століття тому востаннє бачили на публіці, продали за $35,9 мільйонів.

Про це аукціонний дім Christieʼs повідомив 12 листопада.

Це рекордна сума, яку віддали за картину митця на папері. Хто саме придбав її — невідомо.

Ван Гог намалював картину у 1888 році після того, як переїхав до французької сільської місцевості на тлі поганого здоровʼя. На ній зображена сцена збору врожаю: жінки, які працюють на полях у французькому муніципалітеті Арлі.

Christie's

Аукціонний дім допоміг врегулювати мирову угоду між спадкоємцями картини: ідеться про родичів колекціонера мистецтв Едварда Локрідж Кокса, єврейського промисловця Макса Мейровського та Міріам Керолайн Александріни де Ротшильд. Усі вони свого часу володіли картиною.

Востаннє картину публічно бачили в 1905 році, коли її демонстрували як частину ретроспективи Ван Гога у Стеделек-музеї в Амстердамі. Під час Другої Світової війни картину конфіскували нацисти з колекції пані де Ротшильд, а потім передали в музей Jeu de Paume, у якому зберігали твори мистецтва.