Шмигаль прокоментував відставку міністра Ткаченка і пояснив, чому Держкіно забрали у Міністерства культури

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на відставку міністра культури Олександра Ткаченка. Він заявив, що поки не мав з ним розмови з приводу його заяви.

Про це пише Інтерфакс.

«Щойно буде можливість поспілкуватися з міністром, розумітиму його мотивацію», — додав Шмигаль.

Він зазначив, що кандидатуру нового міністра поки не обговорювали.

Що стосується відокремлення Держкіно від Міністерства культури, через що Ткаченко і подав у відставку, то Шмигаль заявив, що це було зроблено для «посилення напрямку».

«Відділення Держкіно від Міністерства культури здійснено з ініціативи Кабінету міністрів України. Це пов’язано з тим, щоб надати вагомого статусу Держкіно, виділити його у окремий центральний орган виконавчої влади, з можливістю формувати політику. Це посилення цього напряму», — пояснив прем’єр.