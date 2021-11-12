«Слідство. Інфо»: Очільник ОАСК Вовк та Адміністрація президента впливали на заміну голови Ради суддів у 2019 році

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Очільник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк та Адміністрація президента у 2019 році спільно сприяли заміні голови Ради суддів Олега Ткачука.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

Журналісти продовжують аналізувати так звані «плівки Вовка» — записи розмов з кабінету очільника ОАСК. Згідно з цими записами у травні-липні 2019 року Вовк обговорював процес заміни голови Ради суддів Олега Ткачука.

На його місце тоді розглядали заступника Ткачука Вадима Бутенка. На записах розмов Вовк розмовляв із колишнім заступником голови АП часів Януковича Андрієм Портновим та з Адміністрацією президента. Журналісти припускають, що цей процес курирував заступник голови АП Руслан Рябошапка.

Зокрема Вовк координував зустріч Рябошапки з Бутенком 19 червня 2019 року, з якої навіть було оприлюднено спільне фото.

Згодом на «записах Вовка» порушується питання того, що впевненості у призначенні Бутенка на посаду голови Ради суддів вже немає. Вовк розповідає, що в цьому органі є судді, які готові голосувати за звільнення Ткачука, але не за призначення Бутенка.

У липні 2019 року Ткачук сам подав у відставку. Напередодні він заявляв про тиск з боку нової влади. За словами Ткачука, Рябошапка нібито особисто дзвонив суддям та тиснув на них.

Однак у липні Рада суддів призначила новим головою Богдана Моніча, а Бутенко залишився його заступником. Останній заперечує те, що його планували призначити головою РСУ, та вплив на цей процес Вовка, Портнова та представників Адміністрації президента.

Сам Моніч зазначив, що це розслідування зроблено «на руку Вовку», тому що нібито демонструє його всесильним. Він запевнив, що це не так, і Вовк не може «вирішити все». Сам же процес зміни голови Ради суддів відбувся через те, що більшість «не влаштовував стиль управління».