Російському блогеру Іллі Варламову не продовжили заборону на вʼїзд в Україну
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки України не продовжила заборону вʼїзду в Україну російському блогеру Іллі Варламову. Заборона для нього діяла з листопада 2016 року і тепер її термін закінчився.
Про це повідомило УНН із посиланням на відповідь СБУ.
У спецслужбі заявили, що у разі визначених законодавством підстав, СБУ може вжити необхідних заходів щодо Варламова. Це стосується можливих візитів блогера до окупованих Росією Криму та Донбасу.
- На початку листопада Варламов випустив фільм про історію незалежної України, який набрав 69 тисяч дизлайків. Фільм містить елементи російської пропаганди та спотворює історію, замовчуючи факти збройної агресії Росії проти України. В українському медіапросторі фільм викликав обурення.