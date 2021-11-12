ДБР вручило нардепу Гео Леросу підозру за відмову спростувати наклеп на брата глави ОП Андрія Єрмака

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УНІАН

Позафракційному народному депутату Гео Леросу вручили повідомлення про підозру за невиконання рішення суду. Йдеться про відсутність спростування поширеної ним інформації про Дениса Єрмака.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Окрім підозри, Леросу вручили клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який сьогодні о 17:00 розглянуть у Печерському суді. Інформацію про це оприлюднив у соцмережах сам нардеп.

11 серпня Київський апеляційний суд визнав недостовірною інформацію про Дениса Єрмака, поширену Леросом у соцмережах, але останній не спростував її.

Ідеться про допис Лероса про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак нібито «через свого брата барижить державними посадами». Денис Єрмак тоді назвав оприлюднені Леросом відео «нарізкою з вирваним контекстом», і подав на депутата до суду.

За даними ДБР, народний депутат України умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього можливості.