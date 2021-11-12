У Німеччині повернуть безкоштовні тести на коронавірус на тлі рекордної захворюваності

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Marco Verch / Flickr

У Німеччині найближчим часом повернуть безкоштовні тести на коронавірус на тлі рекордів із захворюваності. Там також обговорюють посилення карантинних заходів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Єнс Шпан, пише Deutsche Welle.

За його словами, країна повинна зробити «все необхідне», щоб стримати четверту хвилю коронавірусу. Конкретні заходи мають ухвалити наступного тижня на зустрічі Ангели Меркель з очільниками всіх федеральних земель.

Шпан рекомендує запровадити в країні правило «2G+» — допуск на заходи та в громадські заклади винятково з сертифікатом про вакцинацію або довідкою про одужання. Також вони будуть доступні і для тих, хто зробить тест. Безкоштовне тестування відновлять у країні найближчими днями.

Також у Німеччині планують запровадити фінансові стимули для лікарів, щоб ті вакцинували людей у вихідні.

У п’ятницю в країні зафіксували понад 48 тисяч нових заражених коронавірусом, а напередодні — понад 50 тисяч. Це найвищі показники за весь час пандемії. Водночас за таких високих показників інфікування від коронавірусу щодня помирає трохи більше ніж 200 людей.