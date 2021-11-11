Наїзд на дітей у Харкові: водія Toyota заарештували, відкрито провадження

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Водія позашляховика Toyota, який збив двох дітей на пішохідному переході в Харкові, заарештовано.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, щодо 34-річного водія розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил руху із заподіянням смерті або тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 286 КК).

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років або без такого.

Прокуратура зазначає, що позашляховик збив двох 13-річних дітей (хлопчика та дівчинку), коли ті переходили дорогу на зелене світло. Діти перебувають у лікарні.