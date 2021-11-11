У Фінляндії планують ухвалити закон, який дозволить працівникам дізнаватися розмір зарплати колег

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Уряд Фінляндії розробив законопроєкт, згідно з яким співробітники підприємств та установ зможуть дізнаватися про розмір зарплати своїх колег. Це має допомогти скоротити розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками.

Про це пише Reuters.

Закон збираються ухвалити у 2023 році. Зазначається, що отримати необхідну інформацію про заробітну плату можна буде лише за умови, якщо працівники вважають, що зазнають дискримінації.

Законопроєкт уже розкритикували профспілки, які вимагають від начальства надавати ще більшу прозорість. При цьому в асоціації роботодавців вважають, що ухвалення закону сприятиме збільшенню конфліктів між співробітниками. Міністр з питань рівноправності Фінляндії Томас Блумквіст у відповідь на критику заявив, що головною метою закону є усунення необґрунтованого розриву в оплаті праці між працівниками.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, у 2020 році фінські жінки заробляли на 17,2% менше, ніж чоловіки. Фінляндія цього року посіла 37 місце у рейтингу гендерної рівності в оплаті праці.