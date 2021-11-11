Valve перенесла випуск своєї ігрової консолі Steam Deck на наступний рік
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Valve
Компанія Valve перенесла випуск своєї ігрової консолі Steam Deck. Очікувана дата виходу — лютий 2022 року.
Про це пише The Verge.
Причиною затримки з першими поставками консолі стала нестача компонентів.
«Ми шкодуємо про це — ми зробили все можливе, щоб обійти глобальні проблеми в ланцюгу поставок, але через брак матеріалів компоненти не досягають наших виробничих потужностей вчасно, щоб ми могли вкластися в наші початкові дати запуску», — заявила Valve.
У зв’язку з цим усі покупці, які оформили передзамовлення, почнуть отримувати консоль у лютому 2022 року. Для тих, хто купує Steam Deck зараз, очікуваний час доставки розрахований на третій квартал 2022 року.
- У липні компанія-розробник компʼютерних ігор Valve представила портативну ігрову консоль Steam Deck, випуск якої запланувала на кінець 2021 року. Платформа буде підтримувати всі ігри з бібліотеки Steam одразу після авторизації. Valve позиціонує Steam Deck як багатофункціональний портативний ігровий компʼютер, який зможе запускати всі нові відеоігри.