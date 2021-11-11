У Китаї схвалили «історичну резолюцію», що прирівнює Сі Цзіньпіна до Мао Цзедуна
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- Костя Андрейковець
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Justin Chin / Bloomberg via Getty Images
Центральний комітет Комуністичної партії Китаю ухвалив «історичну резолюцію», яка закріплює статус лідера КНР Сі Цзіньпіна у політичній історії країни. По суті вона прирівнює Цзіньпіна до Мао Цзедуна та Ден Сяопіна.
Про це пише ВВС.
Центральний комітет схвалив резолюцію щодо головних здобутків та історичного досвіду за 100 років історії Комуністичної партії. Документ закликає продовжувати політику Сі Цзіньпіна і це означає, що на всекитайському зʼїзді у 2022 році, швидше за все, Сі Цзіньпін оголосить про третій президентський термін (до 2027 року).
В історії Китаю такий документ приймали тричі — перший раз у 1945 році (Мао Цзедун), а вдруге у 1981 році (Ден Сяопін). Резолюція Цзіньпіна наголошує на його наступництві і говорить про повернення культу особистості.
- 2018 року в Китаї зняли обмеження на кількість президентських термінів. Для Цзіньпіна це відкрило дорогу до довічного правління. Сі Цзіньпін обіймає посаду голови КНР з березня 2013 року.