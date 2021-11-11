АМКУ дозволив Mastercard та Visa знизити міжбанківську комісію за безготівкові операції
- Автор:
- Катерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив платіжним системам Mastercard та Visa зменшити розмір внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж).
Про це повідомили у пресслужбі комітету.
Як зазначається, йдеться про меморандум щодо сприяння конкурентному платіжному ринку, підписаний платіжними системами та Національним банком України у травні 2021 року.
Згідно з додатковою угодою, комісія знизиться до 1,2% через два тижні після схвалення АМКУ, тобто з 26 листопада (початково мала знизитися з 1 липня), з 1 липня 2022 року відбудеться наступний етап зниження — до 1%, з 1 липня 2023 року — до 0,9%.
Заплановане зниження стосується лише міжбанківських комісій для споживчих карток, тобто для фізичних осіб.
Окрім цього, в АМКУ пояснили, що, ухвалюючи рішення, виходили з того, що банки можуть встановлювати власні ставки внутрішньодержавних міжбанківських комісій у двосторонніх договорах з платіжними системами.
До того ж, вважають у комітеті, у разі зниження розміру інтерчейнджу, банки-еквайри знизять тарифи на послуги еквайрингу для продавців, які можуть знизити ціни на товари та послуги.
- У квітні 2021 року ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль та Ощадбанк зі спільною заявою звернулися до Верховної Ради, Кабміну та НБУ, запевнивши, що готові поетапно знизити розмір міжбанківської комісії за проведення безготівкових розрахунків. Їх підтримали платіжні системи Mastercard та Visa.
- Водночас у Monobank розкритикували таке рішення, співзасновник банку Олег Гороховський заявив, що це було зроблено для великого бізнесу.