Міністр культури Олександр Ткаченко офіційно подав у відставку

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Міністр культури Олександр Ткаченко вранці 11 листопада написав заяву на звільнення.

Інформацію про це урядовець підтвердив на своїй сторінці у Facebook.

Серед причин він назвав відділення Держкіно від Мінкультури — мовляв, уряд ухвалив таке рішення без погодження міністерства.

«Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики й передати його в управління Кабміну — нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль і підходи щодо управління процесами мене дивують — не мій концепт та цінності», — зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що це не єдине рішення, з яким він не згоден, зокрема він навів приклад про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини.

«Через кілька місяців після цього міністерство отримало листа від прем’єра щодо відкликання нашого подання на створення цих інституцій. Наповнення операційним функціоналом Держмистецтв також блокувалось. Пишуть, що передача Держкіно стала для мене останньою краплею. Тоді нагадаю про передостанню, не менш болючу — бюджет на культуру 2022 року. І характер обговорення, і фінальна сума для мене неприйнятні», — додав міністр.