Член знімальної команди фільму «Іржа» подав у суд на 22 колег, зокрема на Алека Болдвіна, за вбивство операторки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Позов до суду Лос-Анджелесу подав Серж Свєтной, який очолював команду освітлювачів на зйомках фільму «Іржа». Він звинувачує актора Алека Болдвіна, продюсера фільму і ще 20 колег у тому, що вони винні в загибелі операторки Галини Гатчинс або причетні до цього.
Про це повідомляє Associated Press.
У своїй заяві він зазначив, що внаслідок трагедії пережив сильний емоційний розлад, який тепер «завжди переслідуватиме його в житті», оскільки куля, що поцілила в операторку, пролетіла повз нього. Відтак він був тією людиною, на чиїх руках помирала Гатчинс.
Свєтной наголосив, що він працював з операторкою у 9 фільмах, вона була його другом і саме на її прохання він долучився до зйомок «Іржі».
Позивач стверджує, що режисери фільму не мали права використовувати справжню зброю на зйомках, тому він вимагає накласти на них штрафні санкції та виплатити компенсацію членам знімальної групи.
- 22 жовтня американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку і поранив режисера. Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Іржа». Болдвін мав вистрілити з реквізитного пістолета, але в ньому замість холостих патронів виявилися бойові.
- Від поранень на місці померла операторка українка Галина Гатчинс. Поліція підозрює двох людей — асистента режисера Дейва Голлса, який передав Болдвіну зброю, і експертку зі зброї Анну Ґутьєррес-Рід.