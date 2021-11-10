Міністр культури Олександр Ткаченко піде у відставку

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подасть заяву про свою відставку голові Верховної Ради.

Інформацію «Бабелю» підтвердили джерела в оточенні міністра, але деталей не уточнили.

«Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомляє, що Ткаченко подасть заяву 11 листопада через ухвалене на сьогоднішньому засіданні рішення уряду про відокремлення Державного агентства з питань кіно від Мінкультури, що стало «останньою краплею» для міністра.

Кабмін нібито з подання Офісу президента і без погодження з Мінкультури хоче зробити Держкіно міністерством, оскільки Держкіно не може залишатися у статусі центрального органу виконавчої влади. Ткаченко виступав проти та був незадоволений тим, що з лютого цього року досі не затвердили створення Держінспекції та Держслужби охорони культурної спадщини.

Олександр Ткаченко обіймає посаду з червня 2020 року.