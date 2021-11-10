Режисер «Володаря кілець» продає студію Weta Digital компанії Unity — вона брала участь у створенні Pokemon Go та Call of Duty: Mobile

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Компанія з виробництва програмного забезпечення Unity купує за $1,62 мільярда новозеландську студію спецефектів Weta Digital, яку заснував режисер Пітер Джексон.

Про це пише CNN.

За підсумками угоди, яка має бути закрита наприкінці цього року, Unity отримає більшу частину Weta Digital. Студія працювала над створенням спецефектів для трилогії «Володаря кілець», «Аватара», «Чорної вдови», серіалу «Гра престолів» та багатьох інших популярних фільмів. Unity відома участю у створенні ігор Pokemon Go та Call of Duty: Mobile, зокрема вона розробила міжплатформне середовище (ігровий движок) для ігор.

У першу чергу Unity зацікавлена в технологіях та штаті інженерів Weta Digital, але художників зі спецефектів компанії переведуть до окремого підрозділу Weta FX, яким продовжить володіти Пітер Джексон. Компанії при цьому співпрацюватимуть.

У Unity заявили, що угода дозволить розвивати майбутній метавсесвіт.