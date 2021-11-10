ФСБ затримала у Криму колишнього мера Сімеїзу за підозрою у шпигунстві на користь України

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Федеральна служба безпеки Росії затримала в анексованому Криму колишнього мера Сімеїзу Юрія Ломенка. Його підозрюють у шпигунстві на користь України.

Про це пише РБК.

«Встановлено, що мешканець міста Ялти в період з 2017 до 2018 року за завданням української спецслужби здійснював збір, зберігання, передачу відомостей, що становлять державну таємницю РФ, зокрема про співробітників ФСБ Росії», — повідомив Центр громадських звʼязків ФСБ.

Ломенку висунули звинувачення у державній зраді, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Ломенко став мером Сімеїзу у 2013 році як представник Партії регіонів. Після анексії Криму залишився на півострові та став «депутатом» Ялтинської міської ради від путінської партії «Единая Россия».

Він створив громадську організацію «Українці Криму», яку нещодавно було ліквідовано з його ж ініціативи. Також Ломенка 8 листопада позбавили повноважень «депутата» згідно з поданою ним заявою.