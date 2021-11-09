Справи Євромайдану: Прокуратура повідомила про підозру девʼятьом учасникам злочинної групи Януковича

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Офіс генпрокурора та слідчі ДБР повідомили про зміну підозр і нові підозри девʼятьом членам організованої злочинної групи експрезидента України Віктора Януковича, які допомагали йому залишатися при владі, придушуючи протести на Майдані.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Серед підозрюваних — колишні міністр внутрішніх справ, керівник ГУ МВС України у Києві, їхні заступники, командир столичного полку міліції особливого призначення «Беркут», командувач внутрішніх військ МВС України, міністр оборони України, голова Служби безпеки України та його заступник.

Наразі розслідувано причетність цих осіб до 1 019 епізодів, які здібільшого сталися в період з 18 до 20 лютого 2014 року.

Ці справи стосуються перевищення правоохоронцями влади та службових повноважень, умисних вбивств і закінчених замахів на вбивства, завдання умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

Від дій підозрюваних постраждали щонайменше 887 цивільних і 132 працівники правоохоронних органів.

«Ці злочини досліджуються у так званій материнській справі Майдану, фініш розслідування якої — наша ключова мета на цей рік», — підсумувала керівник Офісу генпрокурора.