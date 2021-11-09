Україна візьме €250 мільйонів кредиту в Cargill Financial Services
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay
Україна до кінця року залучить два кредити Cargill Financial Services International, Inc. У постанові Кабміну йдеться про суму у €250 мільйонів.
Так, український уряд візьме два кредити — на три роки під 5,15% річних і на п’ять років під 5,85% річних. Відсотки сплачуватимуться щокварталу.
Також Кабмін доручив Міністерству фінансів внести у проєкт Державного бюджету на 2022 рік витрати на погашення та обслуговування державних кредитів.
Восени 2019 року уряд також залучив кредити Cargill на суму €250 мільйонів. За даними Мінфіну, борг перед Cargill на кінець вересня цього року становив $58 мільйонів.
Cargill — один із найбільших світових виробників харчових і сільськогосподарських продуктів, займається, зокрема, продажем зерна, олії, цукру, какао, яловичини, свинини, мʼяса індички. Штаб-квартира розташована в Міннеаполісі (штат Міннесота, США).
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