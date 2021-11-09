Важливий етап судової реформи: Зеленський заявив про призначення першого складу Етичної ради
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський привітав сформований склад Етичної ради, яка покликана встановити відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.
«Я сподіваюся, що Етична рада розпочне свою роботу якнайшвидше. Попри значний спротив, нам вдалося розпочати найважливіший етап ініційованих мною змін у судовій системі», — зазначив президент.
Членами Етичної ради стали: суддя Верховного суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич, суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун, суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін, суддя Верховного суду штату Массачусетс у відставці Роберт Корді, суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу у відставці сер Ентоні Хупер та колишня генеральний прокурор Естонії Лавлі Перлінг.
Відповідно до закону України «Про Вищу раду правосуддя», якщо голова Вищої ради правосуддя не призначить членів Етичної ради у визначений строк, троє перших кандидатів зі списку Ради суддів України і переліку від міжнародних та іноземних організацій автоматично вважаються призначеними.
- Етична рада перевірить на доброчесність усіх чинних членів ВРП, а також перевірятиме кандидатів на цю посаду. Якщо орган визнає члена ВРП недоброчесним, то його повноваження будуть призупинені до розгляду цього питання суб’єктом його висування — з’їздом суддів, з’їздом адвокатів або іншим. У міжнародних експертів буде право вирішального голосу під час оцінки на доброчесність.