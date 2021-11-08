Розробника антивірусу McAfee продали за $14 мільярдів

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Компанія McAfee, яка займається розробкою програмного забезпечення для кібербезпеки, буде придбана консорціумом інвесторів на чолі з приватними інвестиційними компаніями Advent International та Permira Advisers за $14 мільярдів.

Про це Financial Times.

Консорціум виплатить акціонерам McAfee по $26 за акцію — на 21% дорожче за ринкову вартість. Повідомляється, що угода має бути завершена, як очікується, у другій половині 2022 року.

McAfee була заснована у 1987 році Джоном Макафі. Він залишив компанію у середині 1990-х років. Минулого року йому було висунуто звинувачення в ухиленні від сплати податків у США, а пізніше його затримали в Іспанії за звинуваченням у маніпулюванні ринком. Пізніше Макафі знайшли мертвим у своїй тюремній камері в червні.