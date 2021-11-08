Британія схвалить вакцини Sinovac, Sinopharm та Covaxin, спростивши вʼїзд туристам

Новини

David Dibert / Unsplash

Велика Британія 22 листопада додасть вакцини від коронавірусу виробництва китайських Sinovac, Sinopharm та індійської Covaxin до списку схвалених, що спростить туристам поїздки до країни.

Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Туристам, які пройшли повний курс вакцинації, схваленими зі списку вакцинами, не доведеться проходити тест на коронавірус перед вильотом і на восьмий день перебування в Британії, а також йти на самоізоляцію.

Також спроститься вʼїзд для всіх осіб віком до 18 років — амоізоляцію теж скасують.

З 22 листопада Велика Британія визнаватиме вакцини від Sinovac, Sinopharm Beijing, Covaxin, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (включаючи Covishield), Moderna та Johnson & Johnson.