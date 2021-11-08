У Грузії вводять «ковід-паспорти» для громадян та туристів. Пенсіонерам доплачуватимуть за вакцинацію

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Влада Грузії запроваджує з 1 грудня так звані COVID-сертифікати для доступу до громадських закладів. У них міститиметься інформація про вакцинацію, тестування або одужання від хвороби.

Про це пише «Ехо Кавказу».

З цієї дати громадяни Грузії та туристи не зможуть без COVID-сертифікату потрапити до таких закладів:

Ресторани, кафе, бари;

Кінотеатри;

Театри;

Опери;

Музеї;

Розважальні центри;

Концертні зали;

Казино;

Спа-центри;

Готелі;

Фітнес-центри;

Канатні дороги на гірськолижних курортах.

У дитячих розважальних центрів COVID-сертифікат вимагатимуть лише у відвідувачів, які старше за 18 років. Що стосується тестування, то ПЛР-тест буде чинним 72 години, а антиген — 24 години.

Також влада країни вирішила доплачувати пенсіонерам за вакцинацію. Ті, хто вакцинуються до 1 січня, отримають одноразову надбавку до пенсії у розмірі 200 ларі (63 долари). Її отримають після першої дози вакцини. Середня ж пенсія у Грузії становить приблизно 280 ларі.