У Грузії вводять «ковід-паспорти» для громадян та туристів. Пенсіонерам доплачуватимуть за вакцинацію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Влада Грузії запроваджує з 1 грудня так звані COVID-сертифікати для доступу до громадських закладів. У них міститиметься інформація про вакцинацію, тестування або одужання від хвороби.
Про це пише «Ехо Кавказу».
З цієї дати громадяни Грузії та туристи не зможуть без COVID-сертифікату потрапити до таких закладів:
- Ресторани, кафе, бари;
- Кінотеатри;
- Театри;
- Опери;
- Музеї;
- Розважальні центри;
- Концертні зали;
- Казино;
- Спа-центри;
- Готелі;
- Фітнес-центри;
- Канатні дороги на гірськолижних курортах.
У дитячих розважальних центрів COVID-сертифікат вимагатимуть лише у відвідувачів, які старше за 18 років. Що стосується тестування, то ПЛР-тест буде чинним 72 години, а антиген — 24 години.
Також влада країни вирішила доплачувати пенсіонерам за вакцинацію. Ті, хто вакцинуються до 1 січня, отримають одноразову надбавку до пенсії у розмірі 200 ларі (63 долари). Її отримають після першої дози вакцини. Середня ж пенсія у Грузії становить приблизно 280 ларі.
- Нагадаємо, що з 10 серпня у Грузії на вулиці та у приміщеннях, де збираються понад пʼять людей, потрібно надягати маску.
- Раніше влада заборонила проводити поминки, весілля та ювілеї у закладах громадського харчування. За порушення норм передбачений штраф — 10 тисяч ларі (близько $3 тисяч). Крім того, з минулого року не працюють нічні клуби.