На реперів Дрейка та Тревіса Скотта подали до суду. Їх звинувачують у смерті восьми фанатів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Американським реперам Тревісу Скотту та Дрейку предʼявлені позови за «підбурювання натовпу» на фестивалі Astroworld у Техасі. Унаслідок тисняви тоді загинуло вісім людей, а ще близько 300 отримали поранення, пише Daily Mail.
23-річний позивач Крістіан Паредес з Техасу має намір стягнути з реперів мільйон доларів як компенсацію за травми та медичні витрати, оскільки він також постраждав під час фестивалю. Хлопець стверджує, що репери спровокували натовп та не зупинили концерт, коли почалось насилля.
Позивач звинувачує Дрейка в тому, що він продовжував виступати з Тревісом Скоттом, навіть «коли натовп вийшов з-під контролю».
«Люди просили про допомогу, але охорона ігнорувала ці прохання», — йдеться у позові.
Сам Скотт після концерту сказав, що він «спустошений» цим інцидентом.
«Я абсолютно спустошений через те, що сталося минулої ночі. Мої молитви звернені до сімей і всіх постраждалих від того, що сталося на фестивалі Astroworld. Люблю всіх», — написав артист.
- У 2013 році репер, справжнє імʼя якого Жак Вебстер, зробив великий прорив, отримавши «Греммі» у восьми номінаціях. Після цього він набув ще більшої популярності й у 2020 році дав концерт в онлайн-грі Fortnite. Виступ подивилися понад 12 млн користувачів, без урахування глядачів трансляції поза грою.