Новий корабель ВМС США назвали на честь борця за права геїв Харві Мілка
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Новий корабель Військово-морських сил США отримав назву на честь борця за права геїв Харві Мілка, який був одним із перших відкритих геїв у американській політиці.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Танкер-заправник USNS Harvey Milk (T-AO-206) отримав своє імʼя під час урочистої церемонії спуску на воду у Сан-Дієго.
«Такі лідери, як Харві Мілк, навчили нас тому, що різноманіття сприяє силі та рішучості нашої нації», — заявив міністр ВМС Карлос Дель Торо.
На церемонії з промовою виступив і племінник Мілка, співзасновник фонду його імені Стюарт Мілк.
- Харві Мілк був обраний до міської ради Сан-Франциско у 1977 році, ставши першим відкритим політиком-геєм у США, який отримав держпосаду. Мілк народився у сімʼї моряків і служив офіцером ВМС під час Корейської війни. У 1978 році Мілка застрелив інший член міськради. У 2008 році про життя Мілка вийшов однойменний фільм, головну роль у якому виконав Шон Пенн.