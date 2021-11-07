Новий корабель ВМС США назвали на честь борця за права геїв Харві Мілка

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Новий корабель Військово-морських сил США отримав назву на честь борця за права геїв Харві Мілка, який був одним із перших відкритих геїв у американській політиці.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Танкер-заправник USNS Harvey Milk (T-AO-206) отримав своє імʼя під час урочистої церемонії спуску на воду у Сан-Дієго.

«Такі лідери, як Харві Мілк, навчили нас тому, що різноманіття сприяє силі та рішучості нашої нації», — заявив міністр ВМС Карлос Дель Торо.

На церемонії з промовою виступив і племінник Мілка, співзасновник фонду його імені Стюарт Мілк.

Харві Мілк Bettmann / Contributor / Getty Images