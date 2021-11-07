Столиця Ефіопії готується до штурму бойовиків. Ізраїль та низка країн починають евакуацію громадян
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Антиурядові сили Народного фронту звільнення Тиграю (НФЗТ) з боями підступають до столиці Ефіопії Аддис-Абеби. Влада чекає штурм міста, а низка країн починають евакуацію своїх громадян.
Про це повідомляє The Washington Post.
Цього тижня уряд країни оголосив режим надзвичайного стану. Мешканців столиці зобовʼязали зареєструвати свою зброю та бути готовими до захисту міста. Бойовики НФЗТ перебувають на відстані менше ніж 300 км від Аддис-Абеби, де проживає близько 5 млн людей.
Данія, Італія та США закликали своїх громадян негайно залишити країну, доки звідти ще виконуються комерційні авіарейси. Ізраїль тим часом розпочав евакуацію сімей дипломатів, які поки що продовжують роботу в посольстві. Низка інших країн також готується евакуювати своїх громадян.
До припинення бойових дій вже закликали уряди західних та африканських країн, Радбез ООН, а також Папа Римський.
- Збройні сили Ефіопії вже рік ведуть запеклі бої у регіоні Тиграй із силами НФЗТ, яких називають сепаратистами. Причиною бойових дій називають конфлікт між премʼєр-міністром Абієм Ахмедом і головою Тиграю Гебремікаелем. Останній кілька років заважає реформам Ахмеда, який родом з народу оромо. Гебремікаель з народу тиграй, представники якого керували країною з 1991 до 2018 року.
- Гебремікаеля звинуватили у спробі влаштувати переворот. Ахмед звинувачував уряд Тиграю у тому, що перед нападом на ефіопських військових його бойовики переодяглися в форму силовиків Еритреї, щоб спровокувати новий конфлікт із цією країною.
- Ахмед у 2019 році отримав Нобелівську премію миру за зусилля з вирішення прикордонного конфлікту з Еритреєю.