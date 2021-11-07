Процес століття: в Італії винесли перші вироки 70 мафіозі угруповання «Ндрангета»

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Суд Італії виніс перші вироки в рамках найбільшого процесу проти мафії за останні 30 років. 70 членів калабрійського угруповання «Ндрангета», яке зʼявилося в 1897 році, отримали різні терміни позбавлення волі. Деякі — до 20 років.

Про це пише Deutsche Welle.

Процес розпочався у січні 2021 року. Для цього у місті Ламеція-Терме збудували спеціальний комплекс. Перед судом постали 355 мафіозі та посібників угруповання, більшість із яких затримали два роки тому під час скоординованої операції правоохоронців в Італії, Німеччині, Швейцарії та Болгарії.

Мафіозі звинувачуються у вбивствах, замахах на вбивства, торгівлі людьми, зброєю та наркотиками, а також у відмиванні грошей.

У суботу, 6 листопада, суд вирішив долю 91 особи. 21 людину виправдали, а решта отримали тюремні терміни. Шістьох із 70 засуджених засудили до максимального 20-річного терміну увʼязнення. Серед них — 62-річний Паскуале Галлоне, права рука боса Луїджі Манкузо, а також мафіозі Грегоріо Нігліа, який засуджений за вимагання та закупівлю зброї. Термін отримав і Манкузо на прізвисько «Дядя». На момент винесення вироку він уже провів у вʼязниці 20 років.