У США під час концерту репера Тревіса Скотта загинуло 8 людей. Поліція почала розслідування

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У Техасі під час виступу репера Тревіса Скотта на фестивалі Astroworld Festival фанати затоптали вісьмох людей, намагаючись підійти ближче до артиста. В результаті цього поліція Хʼюстона відкрила кримінальне розслідування, пише ВВС.

Жертвами інциденту стали люди віком від 14 до 27 років, ще близько 300 людей отримали травми.

До розслідування трагедії залучили відділи з питань убивств і наркотиків, також поліція переглядатиме відео з місця події, щоб зʼясувати причини тисняви та віднайти тих, хто втік з місця події.

Також поліція розслідує інформацію про те, що на концерті були люди, які вводили іншим невідому інʼєкцію. Так, кількох відвідувачів довелося приводити до тями від передозування наркотиками, зокрема, охоронця, у якого, за словами поліції, був слід від інʼєкції.

«Коли його оглядали, він знепритомнів. Його привели до тями, і медичний персонал помітив слід, схожий на слід від уколу, який можна отримати, якщо хтось спробує зробити інʼєкцію», — зазначили правоохоронці.

Після концерту Тревіс Скотт подякував поліції та екстреним службам і сказав, що «співпрацюватиме з громадою Хʼюстона, щоб підтримати сімʼї загиблих».

Пізніше він опублікував відеозвернення, в якому закликав усіх, хто має інформацію про інцидент, звертатися до органів влади.

«Я абсолютно спустошений через те, що сталося минулої ночі. Мої молитви звернені до сімей і всіх постраждалих від того, що сталося на фестивалі Astroworld. Люблю всіх», — написав артист.