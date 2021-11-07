У США під час концерту репера Тревіса Скотта загинуло 8 людей. Поліція почала розслідування
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Техасі під час виступу репера Тревіса Скотта на фестивалі Astroworld Festival фанати затоптали вісьмох людей, намагаючись підійти ближче до артиста. В результаті цього поліція Хʼюстона відкрила кримінальне розслідування, пише ВВС.
Жертвами інциденту стали люди віком від 14 до 27 років, ще близько 300 людей отримали травми.
До розслідування трагедії залучили відділи з питань убивств і наркотиків, також поліція переглядатиме відео з місця події, щоб зʼясувати причини тисняви та віднайти тих, хто втік з місця події.
Також поліція розслідує інформацію про те, що на концерті були люди, які вводили іншим невідому інʼєкцію. Так, кількох відвідувачів довелося приводити до тями від передозування наркотиками, зокрема, охоронця, у якого, за словами поліції, був слід від інʼєкції.
«Коли його оглядали, він знепритомнів. Його привели до тями, і медичний персонал помітив слід, схожий на слід від уколу, який можна отримати, якщо хтось спробує зробити інʼєкцію», — зазначили правоохоронці.
Після концерту Тревіс Скотт подякував поліції та екстреним службам і сказав, що «співпрацюватиме з громадою Хʼюстона, щоб підтримати сімʼї загиблих».
Пізніше він опублікував відеозвернення, в якому закликав усіх, хто має інформацію про інцидент, звертатися до органів влади.
«Я абсолютно спустошений через те, що сталося минулої ночі. Мої молитви звернені до сімей і всіх постраждалих від того, що сталося на фестивалі Astroworld. Люблю всіх», — написав артист.
- У 2013 році репер, справжнє імʼя якого Жак Вебстер, зробив великий прорив, отримавши «Греммі» у восьми номінаціях. Після цього він набув ще більшої популярності й у 2020 році дав концерт в онлайн-грі Fortnite. Виступ подивилися понад 12 млн користувачів, без урахування глядачів трансляції поза грою.