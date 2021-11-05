ВМС США звільнило командування атомної субмарини, яка зіткнулася з підводною горою

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Керівництво Військово-морського флоту звільнило командування атомної субмарини USS Connecticut, яка на початку жовтня врізалася у підводну гору у Південнокитайському морі.

Про це повідомляє BBC.

Своїх посад позбулися командир Кемерона Альджилані та двоє його підлеглих. Представники ВМФ заявили, що члени екіпажу «могли запобігти інциденту». При цьому у ВМС США поки не пояснили, як судно зіткнулося з підводною горою.

Вказаний інцидент стався 2 жовтня під час патрулювання. Після зіткнення човен був змушений спливти і в надводному положенні йти на базу на острів Гуам, де фахівці оцінили ступінь його пошкодження. Пізніше були припущення, що човен міг зіткнутися з невідомим китайським підводним обʼєктом.

Підводний човен USS Connecticut класу Seawolf («Морський вовк») був спущений на воду в 1997 році і є одним із трьох у своєму класі. SSN-22 була побудована для полювання за передовими радянськими підводними човнами на великих глибинах й поряд з USS Sea Wolf (SSN-21) та USS Jimmy Carter (SSN-23) є однією з найбільш боєздатних у США.