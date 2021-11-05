Суд випустив генерала Павловського із СІЗО під заставу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Колишній заступник міністра оборони, бойовий генерал Ігор Павловський, підозрюваний у справі про продаж для української армії неякісної військової техніки, вийшов із СІЗО під заставу.
Про це повідомив «Бабелю» його адвокат Ростислав Кравець.
За його словами, Павловського відпустили під заставу у 18 мільйонів гривень, яку встановив Київський апеляційний суд 22 жовтня.
Також Кравець зауважив, що заставу внесли сьогодні, одразу ж оформили документи, отримали підтвердження про надходження грошей та відправили документи до СІЗО.
Представник Павловського розповів, що тепер на черзі оскарження підозри та запобіжного заходу.
Також адвокат повідомив, що разом із Павловським під заставу відпустили голову правління заводу «Кузня на Рибальському» Валерія Шандру, який теж є підозрюваним у справі.
- 2 липня Державне бюро розслідувань оголосило підозри колишньому заступнику міністра оборони, деяким посадовцям Міноборони та голові правління заводу «Кузня на Рибальському» через постачання неякісної військової техніки.
- Ідеться про замовлення двох катерів «Кентавр». Посадовці знали, що завод не зможе виконати умови контракту та збудувати катери у встановлені терміни, тому що не має проєктів з виготовлення подібної продукції. Такі катери не відповідали б вимогам замовлення, отже, їх неможливо було б використовувати.
- Посадовці все одно внесли до оборонного замовлення необхідність будівництва ще одного катера, знову уклали угоду з «Кузнею на Рибальському» і заплатили заводу аванс. У результаті там виготовили катери зовсім іншого проєкту, які не відповідали технічним умовам.