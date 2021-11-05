Суд випустив генерала Павловського із СІЗО під заставу

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Колишній заступник міністра оборони, бойовий генерал Ігор Павловський, підозрюваний у справі про продаж для української армії неякісної військової техніки, вийшов із СІЗО під заставу.

Про це повідомив «Бабелю» його адвокат Ростислав Кравець.

За його словами, Павловського відпустили під заставу у 18 мільйонів гривень, яку встановив Київський апеляційний суд 22 жовтня.

Також Кравець зауважив, що заставу внесли сьогодні, одразу ж оформили документи, отримали підтвердження про надходження грошей та відправили документи до СІЗО.

Представник Павловського розповів, що тепер на черзі оскарження підозри та запобіжного заходу.

Також адвокат повідомив, що разом із Павловським під заставу відпустили голову правління заводу «Кузня на Рибальському» Валерія Шандру, який теж є підозрюваним у справі.