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Державне бюро розслідувань повідомило Віктору Януковичу про нову підозру

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Sasha Mordovets / Getty Image

Державне бюро розслідувань 5 листопада повідомило про нову підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу — як очільнику організованої злочинної групи.

ДБР повідомило, що повідомлення про підозру надіслали Януковичу на адреси останніх відомих його місць проживання, копії вручили адвокатам.

За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Збройних сил. Їх підозрюють у тяжких та особливо тяжких злочинах під час Революції Гідності у Києві з 18 до 20 лютого 2014 року. Зокрема, йдеться про:

Через дії цієї злочинної групи загинули 76 людей та понад 800 отримали травми.

Нагадаємо, що 2 серпня 2021 року слідчий суддя дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо Януковича (in absenta — заочно, тобто за його відсутності). Слідство у цій справі ще триває.