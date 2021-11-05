Державне бюро розслідувань повідомило Віктору Януковичу про нову підозру

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Державне бюро розслідувань 5 листопада повідомило про нову підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу — як очільнику організованої злочинної групи.

ДБР повідомило, що повідомлення про підозру надіслали Януковичу на адреси останніх відомих його місць проживання, копії вручили адвокатам.

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За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Збройних сил. Їх підозрюють у тяжких та особливо тяжких злочинах під час Революції Гідності у Києві з 18 до 20 лютого 2014 року. Зокрема, йдеться про:

терористичний акт з метою залякати людей, що призвело да тяжких наслідків та загибелі людей;

нанесення тілесних ушкоджень учасникам акцій, умисні вбивства та замахи на умисні вбивства зі зброєю та спецзасобами (кийки);

перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством та застосуванням зброї і завдало шкоди правам людей та інтересам держави;

незаконне перешкоджання організації вуличних акцій.

Через дії цієї злочинної групи загинули 76 людей та понад 800 отримали травми.

Нагадаємо, що 2 серпня 2021 року слідчий суддя дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо Януковича (in absenta — заочно, тобто за його відсутності). Слідство у цій справі ще триває.