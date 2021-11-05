Кабмін призначив тимчасових керівників Держекоінспекції та Держмитниці

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Кабінет міністрів призначив Дмитра Зарубу тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Державної екологічної інспекції. Також уряд призначив тимчасового виконуючого обовʼязки голови Державної митної служби — ним став Вʼячеслав Демченко.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

З лютого 2021 року Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції, до цього — 3 листопада Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови ДЕІ.

А от Демченко став в. о. голови Державної митної служби України, оскільки її очільник Павло Рябікін напередодні став міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.