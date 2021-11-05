Росія не блокувала поставки казахстанського вугілля Україні. Затримки повʼязані з інфраструктурою

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Обмеження на транзит казахстанського вугілля через Росію в Україну повʼязані із завантаженістю інфраструктури з російського боку.

Про це повідомили агентству Інтерфакс-Казахстан у пресслужбі Міністерства інфраструктурного розвитку республіки.

Там зазначили, що повністю Росія не блокувала постачання вугілля, але є певні обмеження у звʼязку із завантаженістю інфраструктури з російського боку.

Річ у тім, що в четвер голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус написав у своєму Telegram-каналі, що Російська Федерація зупинила транзит вугілля, яке надходить до України з Казахстану.

Він заявив, що всі відповідні поставки в листопаді заблоковані, а технічно блокування відбувається на рівні компанії «Російські залізниці», яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям територією Росії.