«Екологічний гріх». Глава Єврокомісії потрапила в скандал через свій авіапереліт, який тривав усього 19 хвилин

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Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн опинилися під шквалом критики через свій авіапереліт, який тривав усього 19 хвилин.

Про це пише Deutsche Welle.

У червні нинішнього року фон дер Ляєн, аби дістатися з Відня до Братислави, вирішила скористатися приватним літаком. При цьому, відстань між містами складає лише 50 кілометрів, які можна було подолати автомобілем усього за годину.

Речник голови Єврокомісії Ерік Мамер у четвер, пояснив, що використання літака було найефективнішим способом дістатися місця призначення. За словами Мамера, поїздка машиною зайняла б надто багато часу, оскільки потім фон дер Ляєн потрібно було їхати до Латвії на вечірню зустріч. Згідно з поясненням речника, тоді фон дер Ляєн упродовж двох днів мала відвідати пʼять країн-членів ЄС.

Такий крок зустрів негативну реакцію. Генеральний секретар Європейської асоціації платників податків Майкл Ягер заявив, що авіарейс був «екологічним гріхом», який коштував «великих грошей платникам податків, багато часу, аби дістатися аеропорту і насамперед довіри». Критика пролунала й з німецької партії Християнсько-демократичний союз, представницею якої є фон дер Ляєн. Депутатка Бундестагу від ХДС Яна Шімке заважила, що «якщо прагнути змін, то необхідно самому бути прикладом". «Інакше це буде неправдоподібно», — сказала вона.

Скандал виник на фоні кліматичного саміту, який щойно відбувся у шотландському Глазго. Під час саміту фон дер Ляєн закликала світове співтовариство прискорити темпи реалізації кліматичних цілей. При цьому, за даними екологічної організації Greenpeace, авіарейси на короткі відстані завдають більше шкоди клімату в порівняні з поїздками потягом. Тому вони закликають європейських політиків заборонити такі рейси там, де існує альтернатива подорожі залізницею.