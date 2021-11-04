ПриватБанк попередив про технічні роботи — банкомати й операції будуть тимчасово недоступні

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Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images

У ніч проти 7 листопада ПриватБанк призупинить повноцінну роботу.

У банку заявили, що проводитимуться технічні роботи з оновлення процесингу.

З 01:00 до 04:30 будуть недоступні додаток «Приват24» для фізичних осіб і бізнесу, банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінальна мережа банку, також не виконуватимуться операції з картками.

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