В Узбекистані обмежили роботу Telegram, Facebook, Instagram та YouTube

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В Узбекистані державний регулятор обмежив доступ до месенджера Telegram та соціальних мереж Facebook, Instagram, «Одноклассники» та YouTube. У цьому переліку вже є TikTok, Twitter, «ВКонтакте» та Skype, їхня робота обмежена.

Про це повідомляє «Газета.uz» .

Таке рішення регулятор «Узкомназорат» ухвалив через те, що вищеперераховані соціальні мережі «зберігають та обробляють персональні даних узбекистанців за межами Узбекистану».

Регулятор ще 2 липня направив вказівки соцмережам, потім інспекція направила припис 2 листопада та обмежила їхню роботу 3 листопада. Від соцмереж вимагали розмістити сервери, на яких обробляються персональні дані громадян Узбекистану, всередині країни. На тлі обмежень у країні різко зросла популярність мобільних VPN-додатків, які використовують для доступу до заблокованих сайтів.

Згодом стало відомо, що президент Узбекистану не погодився з обмеженням роботи соцмереж у країні. Його прессекретар назвав дії регулятора «односторонніми та непродуманими».

«Думаю, незабаром доступ до всіх соціальних мереж буде відновлено», — написав речник президента в Telegram.

The Insider пише, що наприкінці жовтня президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв підписав закон, який збільшує штрафи за порушення закону «Про персональні дані» до $177 для фізичних осіб і до $1 262 для посадових осіб. Повторне порушення закону тягне за собою кримінальне покарання до трьох років позбавлення волі та штраф до $5 049 для посадових осіб. Зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів набудуть чинності 30 січня 2022 року.