Уряд звільнив голову Держекоінспекції Андрія Мальованого

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Кабінет міністрів звільнив голову Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у середу. Раніше звільнений міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський заявив, що багато разів пропонував Мальованому подати у відставку через корупцію у відомстві. У інтервʼю порталу Green Deal, Абрамовський заявляв, що рівень кваліфікації Мальованого недостатній для того, щоб керувати державною інспекцією, але «підстав для звільнення не було».

13 травня 2020 року Кабмін без попередження та офіційного повідомлення звільнив тодішнього голову Держекоінспекції Єгора Фірсова. Замість нього уряд призначив Андрія Мальованого, який до цього очолював управління екології та природних ресурсів Київської міськдержадміністрації.