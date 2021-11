Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Компанія Microsoft вирішила створити власний метавсесвіт, який отримає назву Mesh.

Про це пише Bloomberg.

Першим кроком для цього стане технологія Mesh for Teams, анонсована напередодні. «Mesh for Teams — рішення для спільної роботи і зустрічей у змішаній реальності, створене на основі Microsoft Mesh та інтегроване з платформою Microsoft Teams. Розгортання рішення у вигляді попередньої версії розпочнеться в першій половині 2022 року», — заявили в компанії.

Технологія дозволить компаніям створювати віртуальні простори, в яких співробітники зможуть зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися файлами тощо. Для цього користувачі зможуть створити власний цифровий аватар.

«Це рішення дозволить людям навіть із різних точок світу перебувати в одному середовищі та взаємодіяти один з одним, при цьому забезпечуючи всім учасникам психологічний комфорт і відчуття згуртованості», — пояснили в Microsoft.

Mesh for Teams базується на технологіях змішаної реальності Microsoft. Нею в одному віртуальному просторі зможуть користуватися власники різних пристроїв — від смартфонів і ПК до VR-шоломів. Mesh for Teams працюватиме у двох режимах Teams: Together Mode (дозволяє створити для учасників зустрічі єдиний віртуальний простір) і Presenter View (дозволяє одному учаснику проводити презентації для інших у реальному часі, демонструючи послідовність слайдів і нотатки). Зазначається, що алгоритми Microsoft аналізуватимуть голос користувача і анімуватимуть аватар, ґрунтуючись на його інтонаціях.