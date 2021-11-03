ВООЗ схвалила індійську вакцину від коронавірусу Covaxin
- Автор:
- Олег Панфілович
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Всесвітня організація охорони здоровʼя дозволила для екстреного використання індійську вакцину від коронавірусу Covaxin виробництва компанії Bharat Biotech.
Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті організації.
Вакцину Covaxin розглядала Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації (SAGE). Вона рекомендувала використовувати її двома дозами з інтервалом у чотири тижні між щепленнями для всіх вікових груп віком від 18 років і старше.
Дослідження показали ефективність Covaxin на рівні 78%. На думку науковців, препарат «дуже підходить для країн з низьким і середнім рівнем доходу через легкість зберігання».
- Раніше повідомлялося, що в Індії медики відмовляються вакцинуватися від коронавірусу препаратом місцевого виробництва. Щеплення від коронавірусу в Індії зробили понад 10,5 мільйона медиків. Але тільки 1,2 мільйона з них, або близько 11%, обрали місцеву вакцину Covaxin. Решту вакцинували препаратом Covishield, який виробляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Пізніше стало відомо, що в Індії планують протестувати власну вакцину від коронавірусу Covaxin на дітях від 2 до 18 років.