ВООЗ схвалила індійську вакцину від коронавірусу Covaxin

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Всесвітня організація охорони здоровʼя дозволила для екстреного використання індійську вакцину від коронавірусу Covaxin виробництва компанії Bharat Biotech.

Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті організації.

Вакцину Covaxin розглядала Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації (SAGE). Вона рекомендувала використовувати її двома дозами з інтервалом у чотири тижні між щепленнями для всіх вікових груп віком від 18 років і старше.

Дослідження показали ефективність Covaxin на рівні 78%. На думку науковців, препарат «дуже підходить для країн з низьким і середнім рівнем доходу через легкість зберігання».