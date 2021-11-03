Консультант «Великого будівництва» Юрій Голик: Дороги будують з ініціативи президента, але за кошти платників податків

Новини

Сергій Моргунов / «Бабель»

Консультант «Великого будівництва» Юрій Голик в інтервʼю «Бабелю» пояснив, чому по всій країні висять борди з текстом, що будівнитцво доріг проходить «з ініціативи Володимира Зеленського», а не за кошти платників податків.

Він зазначив, що довгий час сам писав у соціальних мережах та наголошував, що всі роботи виконуються завдяки грошам самих українців.

«Але будівництво — це кілька складових: перша — податки, друга — робітники, третя — менеджмент, який усе відрегулює та проконтролює. Якщо ці три складові збігаються — виходять дороги», — зазначив Голик та додав, що жодних бонусів менеджмент будівництва не отримує, є тільки «законна зарплатня».

Крім того, консультант зазначив, що борди, котрі рекламують «Велике будівництво», встановлені не за кошти платників податків.

«У жодному бюджеті ти не знайдеш жодної платіжки на жодну копійку з оплатою бордів», — переконує Голик та додає, що все оплачує підрядник і не з рахунків бюджету.

«Це бажання: хочуть вішають, не хочуть не вішають. На мою думку, треба щоб висіло. Якщо вже цинічно до цього підходити, наприклад, у рамках «Великої реставрації» у Харкові ремонтують театр, у багатьох це може асоціюватись із мером, з [Ігорем] Тереховим, наприклад. За це йому до електоральної скарбнички додасться балів. Але ж реставрація повʼязана з президентом, хай йому [бали додаються]. Але я згоден, треба придумати, як таки повʼязати це з податками. Може зробити окремий сайт або QR-код, на який можна навести та почитати, на які податки це зроблено, і на що раніше ці податки йшли», — резюмував консультант «Великого будівництва».

Проєкт «Велике будівництво» — це президентська програма. Вона націлена на ремонт доріг, шкіл, дитячих садків, центрів екстреної медичної допомоги та стадіонів. У 2020 році відзвітували про побудову або ремонт:

101 спортивного обʼєкта,

158 мостів;

4 056 км доріг державного значення;

2 527 км доріг місцевого значення.

Також у рамках «Великої реставрації» у наступні три роки оновлять близько 150 обʼєктів по всій країні. Міністр культури Олександр Ткаченко пояснював, що «Велика реставрація» має не тільки зберегти об’єкти культури, але й зробити їх самодостатніми, щоб вони могли заробляти більше коштів.