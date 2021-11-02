Європейський суд з прав людини почав розглядати позов Віктора Януковича до України

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Європейський суд з прав людини почав розглядати позов проти України від колишнього її президента Віктора Януковича. Про це йдеться у заяві суду від 2 листопада.

Скаргу до суду Янукович подав ще 9 жовтня 2015 року. Його інтереси представляє адвокат Том Бізлі.

Янукович заявляє про те, що українська влада не провела ефективного розслідування «замахів» на нього. Ідеться про період 21 та 22 лютого 2014 року, коли Янукович вилетів із Києва до Харкова на гелікоптері для участі у з'їзді депутатів місцевого самоврядування, а після з'їзду мав вирушити до своєї резиденції у Криму. З Києва виїхали два кортежі з автомобілів Служби безпеки президента, один прямував до Харкова, а інший – до Криму. Янукович стверджує, що 21 лютого 2014 року невідомі намагалися силою затримати кортеж, що прямував у бік Харкова. На блокпостах у Полтавській та Харківський області кортеж обстріляли («пошкодили три машини та поранили одну людину»). Янукович також стверджує, що того ж дня на блокпосту біля Умані невідомі відкрили вогонь по авто, що входили до складу кортежу, що прямував у бік Криму. Сам Янукович не їхав із кортежами під час цих «нападів» і з «міркувань безпеки» не поїхав на Конгрес депутатів.

Крім цього, коли Янукович їхав на авто до Криму, в районі Мелітополя Запорізької області начебто була засідка зі 100 озброєними людьми.

Колишній президент України скаржиться і на тривалість порушених проти нього кримінальних проваджень: Янукович стверджує, що в період з 22 лютого 2014 року до 10 жовтня 2014 року проти нього було порушено 8 кримінальних справ, «усі з яких перебувають на стадії попереднього розслідування».

Також Янукович заявляє, що українські суди не є ні незалежними, ні неупередженими, і що судовий розгляд, проведений за його відсутності, не був справедливим. Крім цього, він заявляє, що «засуджувальні» заяви державних чиновників підривають презумпцію невинності.