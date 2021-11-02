Дмитра Яроша призначили радником головнокомандувача ЗСУ

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Командувача Української добровольчої армії (УДА), колишнього главу «Правого сектору» Дмитра Яроша призначили радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це сам Ярош повідомив у Facebook у вівторок, 2 листопада, і опублікував фото посвідчення радника.

Нагадаємо, що 27 липня 2021 року головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак пішов з посади, на його місце призначили командувача оперативного командування «Північ» Валерія Залужного.