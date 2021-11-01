У Шанхаї понад 30 тисяч відвідувачів кілька годин не випускали з Діснейленду через виявлений випадок коронавірусу

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Farhan Rasheed / Twitter

У Шанхаї понад 30 тисяч відвідувачів Діснейленду не випускали з парку розваг через виявлення коронавірусу в однієї з відвідувачок.

Про це пише NBC News.

Парк розваг несподівано зачинили у неділю на два дні. Влада Шанхаю отримала повідомлення про те, що одна з відвідувачок, після повернення додому з Діснейленду, виявилася хворою на COVID-19. Відразу після отримання повідомлення керівництво парку наказало зачинити його, а усім, хто перебуває в ньому — пройти тестування на коронавірус.

До парку прибули поліцейські та медики, які розгорнули мобільні пункти тестування. Понад 30 тисяч дорослих і дітей чекали своєї черги, без тесту їх не випускали з парку, деяким довелося чекати кілька годин.

Адміністрація Шанхаю повідомила, що всього у Діснейленді взяли тести у 33 863 осіб, усі вони виявилися негативними. Людям рекомендували зробити повторний тест через 14 днів.