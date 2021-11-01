У Токіо на Геловін чоловік у костюмі Джокера поранив ножем 17 людей — тепер він просить про страту

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У японській столиці Токіо ввечері 31 жовтня 24-річний Кіота Хатторі поранив ножем 17 людей у вагоні метро. У поліції на допиті він попросив про страту і заявив, що незадоволений результатом свого нападу — він сподівався вбити людей.

Про це пише Nikkei Asia.

До нападу Хатторі святкував Геловін у районі Сібуя, де проходили костюмовані вечірки. Сам він був у костюмі Джокера — головного антагоніста всесвіту DC про Бетмена. За дві години він попрямував у метро і сів на експреспоїзд у бік центру міста. Поліції він пізніше пояснив, що вибрав напрямок через зручність — поїзд не зупиняється на всіх станціях.

У районі станції «Кокуре» Хатторі вихопив довгий ніж і почав різати всіх, кого зміг, чим спровокував паніку. Після того як люди втекли до сусідніх вагонів, Хатторі, імовірно, за допомогою рідини для розпалювання влаштував пожежу — згоріло кілька вагонів.

Коли поїзд зупинився на станції «Кокуре», двері вагонів не відчинилися. У компанії Keio заявили, що поїзд став не в потрібному місці, а водій не одразу зрозумів причини паніки. Людям довелося вибиратися із вагонів самостійно через вікна.

Хатторі ж сів, схрестивши ноги, у вагоні та закурив. Затримали його за кілька хвилин.

У розмові з поліцією він заявив, що є фанатом Джокера і його надихнув серпневий напад, коли 36-річний чоловік у токійському метро поранив 10 людей. Хатторі сподівається, що його стратять. Навʼязливі думки у нього з червня.