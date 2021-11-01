Опитування Центру Разумкова: Зеленський очолив рейтинг політиків, за яких не проголосують на виборах

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Третина українців за жодних обставин не проголосує на наступних виборах за президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані соцопитування Центру Разумкова.

Проти кандидатури Зеленського у президенти виступили 31,9% опитаних. 31,6% респондентів ніколи не проголосували б за лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка, 24,7% висловилися проти нардепа від ОПзЖ Віктора Медведчука, 24% — проти Юрія Бойка (ОПзЖ), 15% — проти лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 13,8% — проти Юлії Тимошенко («Батьківщина»), 11% проти Олега Тягнибока (ВО «Свобода») та 9,7% проти лідера партії «Наші» Євгена Мураєва.

Якби вибори президента України проходили наступної неділі, то за Зеленського проголосували б 18,7% опитаних. За Порошенка — 12,7%, за Бойка — 6,2%, за ексспікера парламенту Дмитра Разумкова — 5,5%, за Тимошенко — 5%. В інших кандидатів 4% підтримки і менше.

При цьому, обираючи між Зеленським та Порошенком, респонденти обрали чинного президента. Проте майже половина опитаних (40,1%) вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої. 36,2% вважають, що нинішня влада гірша за попередню, а 20,1% вважають, що влада Зеленського краща за попередню.