Міжнародна федерація з гандболу змінила вимоги до уніформи спортсменок на тлі звинувачень у сексизмі

Новини

@amalieskram / Twitter

Після скандалу з норвезькими гандболістками Міжнародна федерація гандболу змінила вимоги до жіночої уніформи. Тепер спортсменкам дозволили вдягати шорти та майки замість бікіні і топів. Раніше Європейська федерація гандболу наклала штраф у €1 500 на жіночу збірну Норвегії за «неправильний одяг» — дівчата вдягли шорти замість бікіні.

Тепер правила передбачають, що «спортсменки повинні носити короткі шорти», а чоловіки — звичайні шорти довжиною до 10 см вище од коліна, які «не занадто мішкуваті». Попри це до жінок залишається вимога носити уніформу, яка «прилягає до тіла», для чоловіків такого правила немає.

Раніше жінки, які грають у пляжний гандбол, мали носити топ, бікіні та аксесуари (окуляри від сонця, повʼязки тощо), а чоловіки — майки, шорти та аксесуари.

Однак у вересні міністри спорту п’яти європейських країн — Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії — написали спільний лист до IHF із закликом оновити правила уніформи, щоб надати жінкам більше комфорту та заохотити людей до спорту незалежно від гендеру чи статі.