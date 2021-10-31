Поліція виявила майже 60 порушень під час виборів в Україні. У Харкові зафіксували можливі факти контрольованого голосування

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Правоохоронці повідомили, що виявили майже 60 порушень під час голосування в різних українських регіонах. Місцеві вибори тривають у Харкові та інших регіонах, а на округах у Херсонській і Черкаській областях обирають нардепів до Верховної Ради.

Про це повідомляють пресслужби регіональних управлінь поліції.

У Харкові на виборах мера міста станом на 15:00 поліцейські зафіксували 32 можливі факти порушень. Один із заявників виявив у списках виборців людину, яка вже давно виїхала за кордон. Ще п’ятеро людей поскаржилися на неможливість проголосувати на дільницях через те, що вони показують електронні документи, а їм не видають бюлетень.

Ще на одній виборчій дільниці в урні виявили повністю порваний бюлетень.

Також спостерігачі громадянської мережі «ОПОРА» зафіксували можливе контрольоване голосування. На дільницю в гуртожитку Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба одночасно прийшло багато курсантів, яких супроводжували сторонні особи. Вони фіксували факт голосування курсантами. На іншій дільниці спостерігач зробив зауваження людині, яка незаконно перебувала на дільниці. Вона спочатку відмовлялася покинути дільницю, а потім сказала: «Ще 5 моїх проголосує, і я піду з дільниці».

У Черкаській області на виборах нардепа у 197 окрузі станом на 15:00 виявили понад 20 різних порушень. Поліцейські склали протокол на чоловіка, який мав на своєму одязі ознаки передвиборчої агітації, що заборонено законом.

У Херсонській області на виборах нардепа у 184 окрузі станом на 12:00 виявили 4 можливі факти порушень. Вони стосуються неналежного оформлення дільниці та порушення порядку видачі бюлетенів.